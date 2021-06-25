В поселке под Троицком высадили деревья в память о героях войны

У местного мемориала появились 22 ели

Завершилась международная акция «Сад памяти», в рамках которой по всей России высадили 27 миллионов деревьев в честь погибших в Великой Отечественной войне. В поселке Каракулька Троицкого района Челябинской области у мемориала Памяти появились 22 ели.

В высадке деревьев приняли участие жители Каракульки, а также сотрудники компании «Новатэк-Челябинск». Позже у поселкового мемориала будут расти 53 дерева в память о тех, кого в годы войны призвали на фронт.

Местные жители с удовольствием приняли участие в акции. Коренной житель поселка Каракулька Григорий Гагарин всем сердцем любит свою малую родину и отлично знает ее историю.

«Вы знаете, очень трогательно. Правда, здорово, что люди заботятся об этом. Помнят, не забывают. Это нужно для всех нас», — говорит Григорий Гагарин.

Начать благоустройство Аллеи памяти в поселке помог «Новатэк». Более пяти лет в рамках акции «Огонь Победы» в Челябинской области компания восстанавливает мемориалы воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Реконструировали и стелу в поселке Каракулька.

«Уже восстановлено 58 таких мемориальных комплексов. Плюс к этому, в честь 80-летия с начала Великой Отечественной войны компания „Новатэк“ приняла решение о благотворительной поставке природного газа на все мемориальные комплексы и Вечные огни, которые ранее финансировались из бюджета муниципалитетов», — прокомментировал вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области, генеральный директор «Новатэк-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Отметим, одна из задач патриотического проекта «Огонь Победы» — передать память о войне новым поколениям. В Песчанском сельском поселении имена местных героев-воинов можно увидеть не только на стеле, но и в местном музее, где готовы рассказать о подвиге каждого.

По словам главы поселения Андрея Эспингера, со временем Аллея памяти перерастет в Парк памяти, где появятся скамейки и цветочные клумбы.