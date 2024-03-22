В поселке под Магнитогорском талые воды подтопили жилые дома

Ситуацию поставили на контроль в районной комиссии ГО и ЧС

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На юг Челябинской области пришла теплая весна, и началось активное таяние снега. В поселке Приморском Агаповского района улицы превратились в реки. Местные жители разместили в социальных сетях видео, как выглядят их дороги.

Глава поселка Валерий Дружинин в разговоре с журналистом информагентства подтвердил: такая ситуация случается почти каждый год. А нынешней зимой снега выпало очень много.

«До полуночи вчера у нас работала тяжелая техника. Подтопление сняли, сегодня дороги в проезжем состоянии. Днем ждем экскаватор и погрузчик, чтобы еще вывозить снежные массы. Вопрос на контроле у районной комиссии ГО и ЧС», — пояснил он.

Поселок Приморский находится под Магнитогорском. Через несколько десятков километров от него расположен Уральский хребет. Глава поселения пояснил, что каждую весну талые воды с гор доходят и до жилого сектора в Приморском, а затем стекаются в Верхнеуральское водохранилище.