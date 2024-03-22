Глава поселка Валерий Дружинин в разговоре с журналистом информагентства подтвердил: такая ситуация случается почти каждый год. А нынешней зимой снега выпало очень много.
«До полуночи вчера у нас работала тяжелая техника. Подтопление сняли, сегодня дороги в проезжем состоянии. Днем ждем экскаватор и погрузчик, чтобы еще вывозить снежные массы. Вопрос на контроле у районной комиссии ГО и ЧС», — пояснил он.
Поселок Приморский находится под Магнитогорском. Через несколько десятков километров от него расположен Уральский хребет. Глава поселения пояснил, что каждую весну талые воды с гор доходят и до жилого сектора в Приморском, а затем стекаются в Верхнеуральское водохранилище.