В поселке под Магнитогорском к 90 домам бесплатно подведут газ

В Новотуковом проложат 3,5 километра газопровода

В магнитогорском поселке Новотуковый к 90 домам подведут газ по программе бесплатной догазификации. Всего там проложат 3,5 километра наружного и подземного газопровода, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Подрядчик уже приступил к прокладке центральных сетей. В этом году жители Магнитогорска подали 1105 заявок, которые реализуют за 2022-2024 годы.

Программу догазификации реализуют по поручению президента Владимира Путина, она подразумевает подведение газа до границ земельного участка. О том, как южноуральцам бесплатно провести газ к своему дому, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

Накануне губернатор Алексей Текслер поручил главам сельских районов разобраться с догазификацией в каждом поселении и буквально дойти до каждого домовладения. Глава региона провел совещание с членами областного правительства и главами городов и районов. Среди вопросов — начало отопительного сезона и догазификация.