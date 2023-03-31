В поселке под Коркино освятили купола и колокола строящегося храма

Прихожане смогут посетить его уже летом 2023 года

В поселке Роза завершается строительство храма великомученика и целителя Пантелеимона. Накануне купола, кресты и колокола освятил протоиерей Игорь Шестаков, рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.

На чин освящения собралось большое количество людей, среди которых были не только жители поселка, но и православные из Коркино и Челябинска.

«Для розинцев, всех жителей Коркинского округа, это огромный праздник, счастье, радость. Строительство храма для нас — очень важное событие, мы его долго ждали. Благодаря Господу Богу и добрым людям у нас появился такой красивый храм. Мы с нетерпением будем ждать его открытия», — отметила глава Коркинского округа Наталья Лощинина.

Напомним, закладку храма совершили летом 2021 года. Сейчас работы близятся к завершению.

Внешний контур здания полностью готов, вход украшает мозаика с изображением Иисуса Христа. Сейчас идет внутренняя отделка помещений. Рядом с храмом построен приходской дом, где разместится воскресная школа, просфорная и небольшой спортзал.