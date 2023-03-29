В поселке под Челябинском покупают воду и топят снег из‑за проблем с колонкой

Местная жительница пожаловалась, что ближайший источник воды работает с перебоями

Жителям поселка Роза приходится покупать воду, а зимой топить снег, чтобы решить бытовые дела. Об этом на стриме Народного фронта рассказала местная жительница Ирина Пономарева, проживающая в частном секторе. Она заявила, что из одиннадцати водоразборных колонок в поселке осталось всего три. Ближайшая к ней колонка, которая находится на приличном расстоянии, постоянно выходит из строя. О том, что на это ответили в администрации Коркинского муниципального округа, — в материале ИА «Первое областное».

«Наша колонка не обслуживается с 5 октября 2018 года. С 3 по 24 января и с 17 февраля по 10 марта колонка не работала. Пришлось брать воду у соседей и знакомых. Люди покупали воду или просто топили снег», — заявила в эфире ОНФ Ирина Пономарева.

По ее словам, чтобы обустроить водоснабжение в своем доме, специалисты запросили у жителей соседней улицы порядка 300 тысяч рублей, так как у них нет твердого дорожного покрытия. Проблема с водой в частном секторе Розы существует больше десяти лет.

В администрации округа нашему информагентству сообщили, что жители, у которых нет подключения к централизованной системе водоснабжения, действительно пользуются колонками. Обслуживанием сетей занимаются в челябинском МУП «ПОВВ», причем на балансе предприятия состоят 11 колонок. Каждая из них, как отмечают местные власти, находится в исправном состоянии. Бывает, что зимой колонки замерзают, но специалисты всегда восстанавливают их работу.

«В частности, в январе 2023 года в администрацию поступило обращение Ирины Пономаревой по поводу замерзшей колонки и установки дополнительной колонки. Меры по отогреву специалистами МУП „ПОВВ“ были приняты, колонка находится в 100 метрах от дома заявительницы, в рабочем состоянии. По вопросу установки дополнительной дан ответ о нецелесообразности данной меры. Причина этому — наличие в непосредственной близости еще двух колонок, расположенных на расстоянии не более 200 метров», — заявили в администрации.

Год назад поселки Роза, Первомайский и город Коркино объединили в единый муниципальный округ. Местные власти подчеркивают, что в округе создано территориальное управление, которое занимается развитием территорий, отдаленных от административного центра, а также управление ЖКХ. Сотрудники этих структур каждую неделю встречаются с жителями поселков.