В поселке под Челябинском больше недели будет закрыто движение транспорта

Жителям Западного нужно заранее планировать свои маршруты

Уже в эти выходные в поселке Западный Сосновского района начнутся дорожные работы. С 8 утра 26 июня и до полудня 4 июля в поселке перекроют участки дороги от улицы Проектной, 3 (Белый Хутор) до автодороги Шершни — Северный — Обход г. Челябинска, передает администрация Сосновского района.

Эту дорогу построили в 2020 году, она помогла решить проблему нескольких тысяч жителей поселка Западный, соединив новые микрорайоны с выездом на автодорогу Шершни — Северный — Обход г. Челябинска — основной транспортной артерией Челябинска в юго-западном направлении. До этого люди вынуждены были пользоваться единственной узкой проезжей частью через Вишневую Горку.



Это дорога муниципального значения, администрация района приносит жителям и гостям поселка извинения за доставленные неудобства. Работы ведет организация «ДорстройГрупп».

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ноябре 2020 года осмотрел дороги и объекты дорожной инфраструктуры, на которых в течение 2020 года велись работы. Среди них была дорога к микрорайону Белый Хутор, качеством ее ремонта глава региона остался недоволен. Он поручил в новом сезоне устранить все замечания по гарантийным обязательствам. Сейчас подрядчик выполняет укрепление верхнего слоя асфальта, чтобы он прослужил дольше.



Всего в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Челябинской области отремонтируют 750 километров дорог.