В поселке Октябрьский открыли сквер после реконструкции

На благоустройство территории направили около 18 миллионов рублей.

Обновленный сквер на улице Молодёжной в поселке Октябрьский города Копейска открылся для местных жителей. Ранее пешеходные дорожки в нём были разрушены, а для полноценного отдыха не хватало малых архитектурных форм.

Сейчас в сквере разместили спортивную и воркаут-площадки, детские площадки для разных возрастных категорий, выложили плиткой пешеходные зоны, а также установили удобные скамейки для отдыха и качели. Сквер оборудован новой системой освещения, оснащенной энергосберегающей технологией.

Работы провели в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Мы проверили самый крупный объект, его благоустройство стоило порядка 18 миллионов рублей. Сквер кардинально преобразился. Я думаю, что он будет любимым местом отдыха жителей поселка. Мы на этом останавливаться не будем. Будем организовывать, когда позволит температурный режим, дополнительные пешеходные переходы. Решим в частном порядке вопросы дополнительного озеленения», — прокомментировал благоустройство сквера глава Копейска Андрей Фалейчик.

Отметим, что в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года в Челябинской области было благоустроено 429 общественных пространств, а также 1 791 двор. На эти цели было направлено 3,6 миллиарда рублей.