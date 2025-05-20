В поселке Новосинеглазово отключат горячую воду для замены трубопровода

Без ресурса на три недели останутся 28 жилых домов

В челябинском поселке Новосинеглазово с 21 мая по 11 июня отключат горячую воду для замены магистрального трубопровода. Без ресурса останутся 28 жилых домов и 5 соцобъектов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Под отключение попадут здания по следующим адресам:

улица 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16;

Кирова, 1/2, 3, 8;

Комсомольская, 2;

Лермонтова, 19, 22, 24, 26, 28;

Морозова, 23;

Октябрьская, 17, 23, 25, 27;

Челябинская, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;

Чехова № 4, 4а.

«Прокладка нового трубопровода проходит одновременно с дорожными работами и позволит избежать возможных аварийных ситуаций в предстоящем отопительном периоде», — подчеркнули в мэрии.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.