В поселке Новосинеглазово на сутки отключат воду

Жителей просят сделать запас воды

В среду, 29 мая, поселок Новосинеглазово отключат от водоснабжения. Это необходимо для проведения капитального ремонта сетей, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Капитальный ремонт запланирован в районе насосной станции «Трубодеталь».

«Водоснабжение поселка отключат с 00:10 до 24:00», — уточняют в мэрии.

Жителей просят сделать необходимый запас воды. А в соцобъекты по заявкам руководителей воду в этот день будут подвозить автоцистернами.

Задать вопросы по водоснабжению жители поселка могут по телефону МУП «ПОВВ» 214-00-14. Он работает круглосуточно.