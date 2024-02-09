В поселке Новосинеглазово может позеленеть вода из‑под крана

Тепловые и внутридомовые сети будут проверят на протечки

В понедельник, 12 февраля, МУП «ЧКТС» проверит исправность тепловых и внутридомовых сетей многоквартирных домов в поселке Новосинеглазово (Советский район Челябинска). Поскольку для проверки будет задействован органический краситель, вода в кранах может приобрести ярко-зеленый цвет.

«В случае выхода на поверхность земли зеленого теплоносителя или появления в кранах окрашенной воды жителей просят сообщать об этом в диспетчерскую службу МУП „ЧКТС“ по телефону 732-01-87 или по электронной почте chkts@chkts.ru», — говорится в сообщении компании.

Под проверку подпадают более сотни зданий, в том числе около 80 жилых домов, два детсада, четыре школы и четыре лечебных учреждения.

Для проверки будет использован краситель «Уранин», который применяется для изучения пути следования вод, придания оттенка косметической продукции (шампуням, пенам для ванн), воды в аквариумах и др. Краситель полностью безопасен для жизни и здоровья людей.