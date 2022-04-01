«Ремонтировать школу хотели еще в прошлом году, но тогда еще не было результатов экспертизы и строительных документов. Сейчас мы их получили. Начинать работы решили сейчас, чтобы закончить их к октябрю 2023 года. А дети смогут продолжить учебу в других помещениях. Все условия для этого созданы», — пояснила редакции и. о. главы Еленинского поселения Татьяна Костик.
Пока идет ремонт, старшеклассники будут учиться в Еленинской школе, а начальная и средняя школа займут помещения детского сада и местного дворца культуры.