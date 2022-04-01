В поселке Новокаолиновом начали капитальный ремонт старой школы

Все работы надеются завершить до октября

В поселке Новокаолиновом Каслинского района стартовал капитальный ремонт местной школы. Работы проводятся по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера и должны завершиться до октября. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в администрации Еленинского поселения.

«Ремонтировать школу хотели еще в прошлом году, но тогда еще не было результатов экспертизы и строительных документов. Сейчас мы их получили. Начинать работы решили сейчас, чтобы закончить их к октябрю 2023 года. А дети смогут продолжить учебу в других помещениях. Все условия для этого созданы»,

— пояснила редакции и. о. главы Еленинского поселения Татьяна Костик.

Пока идет ремонт, старшеклассники будут учиться в Еленинской школе, а начальная и средняя школа займут помещения детского сада и местного дворца культуры.