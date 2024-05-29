В поселке Некрасово под Карталами открыли ФАП

Его построили вместо старого, пришедшего в негодность медпункта

В поселке Некрасово под Карталами взамен старого возвели новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он уже начал принимать пациентов, сообщает в среду, 29 мая, пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В ФАПе есть кабинет фельдшера со смотровой, процедурной, санитарной зоной, а также пространством для хранения медикаментов и место ожидания для пациентов. Прием пациентов ведет фельдшер.

«В поселке живут меньше ста человек, и все же было принято решение построить ФАП, чтобы улучшить доступность медицинской помощи. Это уютное, светлое, теплое помещение, оснащенное всем необходимым оборудованием»,— говорит главврач районной больницы города Карталы Ольга Губчик.

Строительство медицинского пункта шло по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Между тем на 2024 год в Челябинской области запланированы реконструкция и ремонт дорог, которые ведут к медицинским учреждениям. Обновят дороги, ведущие как к крупным медцентрам, так и сельским ФАПам.