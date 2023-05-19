В поселке на юге Челябинской области два дня нет воды

Отключение связано с ремонтом водонапорной башни

В поселке Магнитном Агаповского района на протяжении двух последних дней нет воды. Такую жалобу в социальных сетях оставила жительница улицы Молодежной. По ее словам, жители не знают причину, по которой отсутствует водоснабжение, да и подвоза воды в поселок так и не организовали. Корреспонденту Первого областного информагентства в администрации района рассказали, что воду отключили для проведения ремонтных работ.

«Лето еще не началось, а воды нет. Как быть? Детей маленьких не помыть. Сейчас идет посевная, мужчины работают в полях, а помыться и постираться они не могут. Уже на протяжении десяти лет нас эта проблема преследует», — пишет местная жительница.

В пресс-службе администрации Агаповского района пояснили, что в рамках программы инициативного бюджетирования в Магнитном ремонтируют водонапорную башню. В связи с этим были произведены отключения потребителей. На данный момент водоснабжение понемногу возобновляют, а к концу дня вода полноценно должна побежать из кранов.

В целом в Агаповском районе проблемы с отсутствием нормального водоснабжения появлялись не раз. В прошлом году жители райцентра несколько недель испытывали перебои в подаче воды. Причиной тому стал изношенный водопровод и ремонт скважин. Что касается Магнитного, то еще в 2021 году областная комиссия нашла несколько нарушений в деятельности местных коммунальщиков. Также были вопросы к обслуживанию водонапорной башни.