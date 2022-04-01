В поселке Миасса дома регулярно топит из‑за порывов бесхозных сетей

Администрация города объяснила, когда сможет взять сети на баланс

Жители села Смородинка в Миассе второй год подряд страдают из-за потопления их участков в результате регулярных коммунальных аварий. Они пожаловались Президенту РФ на то, что проблема не решается, сообщили общественники из ОНФ. В администрации Миасса ИА «Первое областное» ответили, что ситуация изменится уже летом 2022 года.

Коммунальные коллапсы в Смородинке начались в 2020 году. С тех пор жители, по их словам, вынуждены бороться за свои дома, спасая их от потопов. Больше всего страдают те, кто проживает на улице Школьной. На проблему также жалуются жильцы улиц Советской, Детской и Заболотной.

«Каждый месяц происходит прорыв трубы отопления, а также трубы с холодной водой. Это приводит к длительному отключению тепла, как это произошло, например, в феврале 2020 года. В колодце, где находятся краны, которые перекрывают систему отопления и водоснабжения, стоит вода. Из-за порывов перекапывают дорогу, от чего провалилась земля. На все звонки и обращения результата нет, предложение от города — нанять платных сантехников», — рассказала жительница села Смородинка Полина Мусихина.

Эксперты регионального отделения Народного фронта побывали в селе, оценили ситуацию и обратились в мэрию и областную прокуратуру с просьбой защитить права людей и обязать администрацию Миасса оформить коммуникации на свой баланс. В 2021 году местная прокуратура уже выдавала подобное предписание мэрии, но ситуация пока не изменилась.

«Выехав на место, мы подтвердили, что объекты водоснабжения села Смородинка имеют высокую степень износа и это вызывает многочисленные аварии и систематическое отключение водоснабжения у населения, а также подтопление подвалов. Для Миасса это системная проблема — администрация, по сути, не обеспечивает должную организацию водоснабжения на территории округа в целом», — заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

В администрации Миасса ИА «Первое областное» ответили, что сети, которые становятся источником постоянных аварий, поставлены на учет в управлении Росреестра по Челябинской области в качестве бесхозяйных в конце января 2022 года.

«Коммунальные проблемы устраняются силами МУП „Городское хозяйство“ в нормативные сроки. Средства жителей на устранение аварий не привлекаются. Жители оплачивают работы только внутри многоквартирного дома. В мае 2022 года пакет документов будет направлен в суд, чтобы признать право муниципальной собственности Миасса на эти сети», — уточнили в мэрии.

Примерный срок принятия коммунальных сетей в селе Смородинка на свой баланс — июль-август 2022 года.