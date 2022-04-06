В поселке Межозерном Челябинской области появится пожарная часть

Сейчас здесь работает только Военизированная горноспасательная часть

В поселке Межозерном Верхнеуральского района появится пожарная часть. 6 апреля Министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина и начальник ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» Геннадий Ведерников побывали на месте будущей части. Об этом сообщила пресс-служба администрации Верхнеуральского района.







Во время рабочей встречи, осмотрели помещение будущей части и территорию вокруг. Это будет первая часть пожарной охраны в Межозерном сельском поселении, сейчас здесь работает только Военизированная горноспасательная часть. Сроки появления пожарной части пока наметили лишь приблизительно.





Ранее пожарные части Челябинской области усилили спецтехникой: в Челябинск, Копейск, Кыштым, Миасс и Златоуст доставили 11 новых пожарных машин.