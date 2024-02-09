В поселке Кусинские Печи строят новый мост

Переправа будет доступна только для легковых авто и скорой

В ближайшие дни в Кусе начнется строительство нового моста через одноименную речку до поселка Кусинские Печи. Переправа будет состоять из пяти шестиметровых пролетов шириной до трех с половиной метров, сообщил глава города Алексей Чистяков.

Ранее на Кусинских Печах соорудили временную переправу, уложив на лед доски и пролив их водой.

«Новый мост по ширине будет равен 3,5 метра, с обеих сторон предусмотрено ограждение, с одной стороны повыше, с другой — пониже. Ограничитель по высоте нужен, чтобы легковые автомобили и скорая могли проехать беспрепятственно, а вот тяжелой технике типа лесовозов путь будет закрыт. Для таких машин оборудован брод ниже моста», — рассказал глава.

Впрочем, добавил он, при необходимости проезд будет доступен и для снегоуборочной техники — для этого трактористу достаточно будет открыть замок и поднять шлагбаум.

Сообщается, что пять пролетов нового моста уже готовы к монтажу, работы проведут, пока на реке стоит лед.

Строительство профинансировано в рамках программы инициативного бюджетирования.