В поселке Херсонском под Троицком отремонтировали ФАП

А весной облагородят прилегающую территорию

В Троицком районе продолжается реализация региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках программы отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт в поселке Херсонском, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Раньше в этом здании была школа, в 90-е годы его перепрофилировали в ФАП, где все удобства были на улице. Сейчас же душа радуется от такой красоты и с работы просто не хочется уходить»,

— говорит фельдшер ФАПа Елена Константинова.

На ремонт ФАПа потратили более четырех миллионов рублей. На эти деньги полностью заменили инженерные сети, кровлю, оконные блоки, полы, внутренние перегородки. Во всех помещениях установлены навесные потолки, полы выложены плиткой и устланы линолеумом, на стены нанесено специальное покрытие, которое не боится влажной уборки. Еще около 300 тысяч рублей выделено на новую мебель и оборудование. Весной у ФАПа появится ограждение и тротуарная плитка.

Всего в Троицком районе 30 ФАПов, 17 здравпунктов и 7 врачебных амбулаторий. Часть уже отремонтированы, в некоторых ремонты идут сейчас.