В поселке Еманжелинского района жители трое суток остаются без воды из-за аварии

На водоводе продолжают устранять порывы

В поселке Красногорском Еманжелинского района продолжаются аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе, где на протяжении нескольких дней происходят порывы. Подача воды местным жителям осуществляется по графику, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» утром 18 апреля в пресс-службе администрации Еманжелинского района.

«В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, подача воды осуществляется по графику. Гражданам рекомендуется отстаивать питьевую воду не менее двух часов в открытой емкости, а также проводить ее обработку путем кипячения», — сообщили в мэрии.

Сегодня воду в домах будут включать по следующему графику:

с 5 до 9 часов;

с 12 до 14 часов;

с 17 до 21 часов.

В региональном Минстрое ИА «Первое областное» уточнили, что в связи со сложными ремонтными работами на водоводе в поселке Красногорский ограничение подачи воды возможно до 20 апреля.

«В настоящий момент проведены работы по временному технологическому подключению к водоснабжению на период ремонта. Подача воды осуществляется по графику. График размещён на сайте администрации поселения. Дополнительно организован подвоз воды по заявкам жителей через диспетчерскую службу района по телефонам „20-200“ или „112“»,— добавили в министерстве.

Ситуация находится на личном контроле министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе.

Напомним, из-за порыва, который произошел на водоводе ближе к вечеру 14 апреля, без воды остались десять тысяч жителей. Всю ночь специалисты устраняли аварию, затем воду включили, но почти сразу же на месте порыва образовались новые повреждения. Их также устранили, но и в субботу история повторилась.