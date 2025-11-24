Сегодня, 24 ноября, в челябинском поселке ЧВВАКУШ без воды останутся жилые дома, административные здания и детский сад из-за ремонтных работ на водоводе, сообщили в МУП «ПОВВ».
С 9:30 до 20:00 ни горячей, ни холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица Бурденюка, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11/22, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25;
- Героя России Молодова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28;
- Шагольская, 1-й квартал, 1, 4;
- 11-й городок, 3;
- Ирбитская 2-я, 42б.
Местных жителей просят сделать необходимый запас воды.