В поселке ЧВВАКУШ Челябинска 44 дома останутся без воды на весь день 24 ноября

Запланированы работы на водоводе

Сегодня, 24 ноября, в челябинском поселке ЧВВАКУШ без воды останутся жилые дома, административные здания и детский сад из-за ремонтных работ на водоводе, сообщили в МУП «ПОВВ».

С 9:30 до 20:00 ни горячей, ни холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Бурденюка, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11/22, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25;

Героя России Молодова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28;

Шагольская, 1-й квартал, 1, 4;

11-й городок, 3;

Ирбитская 2-я, 42б.

Местных жителей просят сделать необходимый запас воды.