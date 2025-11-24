Сегодня, 24 ноября, в челябинском поселке ЧВВАКУШ без воды останутся жилые дома, административные здания и детский сад из-за ремонтных работ на водоводе, сообщили в МУП «ПОВВ».

С 9:30 до 20:00 ни горячей, ни холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Бурденюка, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11/22, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25; 
  • Героя России Молодова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28; 
  • Шагольская, 1-й квартал, 1, 4; 
  • 11-й городок, 3; 
  • Ирбитская 2-я, 42б.

Местных жителей просят сделать необходимый запас воды.