40-летняя история с подвозом воды в Кыштыме завершится строительством водовода в 2023 году

В кыштымской Тайгинке проложат трехкилометровую «нитку»

Поселок Тайгинка, входящий в территорию Кыштымского городского округа, получит долгожданное водоснабжение по новому водоводу. Градоначальница Людмила Шеболаева рассказала ИА «Первое областное», что в поселке никогда не было центрального водоснабжения, туда привозили питьевую воду с 1980-х годов.

«Все попытки найти воду на территории поселка через скважину успехом не увенчались. Причина — несоответствие качества воды нормативам. Было принято решение о разработке проекта водовода, который пройдет по землям лесного фонда и вдоль областной дороги, чтобы дать возможность населению поселка Тайгинка получать питьевую воду», — заявила Людмила Шеболаева.

Конечно, вода в поселке, где на данный момент проживает порядка полутора тысяч человек, все же имеется, но она предназначена только для хозяйственно-бытовых нужд. Нынешний проект предполагает, что протяженность водовода составит порядка 3 километров, а предварительная стоимость самого строительства составит 63 млн рублей. Реализация проекта запланирована на 2023—2024 годы, но предстоит еще и второй этап решения «водной» проблемы Тайгинки.

«Сейчас параллельно занимаемся разработкой проекта по замене сетей водоснабжения в поселке, в том числе в самих домах. Процесс сложный, долгий, но я рада, что он все-таки начался», — резюмировала мэр.

На данный момент проект строительства водовода находится на экспертизе, которая, как отметила глава Кыштыма, должна завершиться в ближайшее время. Источником водоснабжения поселка станет озеро Сугомак. Финансирование проекта пойдет из областного бюджета, но власти города намерены добиться того, чтобы войти в федеральную программу «Чистая вода».



Автор Марат Худяков