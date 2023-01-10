В поселке Челябинской области с конца декабря более 300 семей остаются без тепла

Местные власти утверждают, что устранить последствия коммунальной аварии мешают морозы

В поселке Береговом Каслинского района жители 18 многоквартирных домов две недели остаются без отопления. В администрации муниципалитета корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что проблема возникала после случившегося под Новый год прорыва на теплотрассе. Аварию устранили, но в трубе образовалась воздушная пробка, которая мешает полностью восстановить теплоснабжение.

Жительница поселка Берегового Фания Вахитова рассказала Первому областному информагентству, что отопление в ее квартире отсутствует с 27 декабря 2022 года.

«Тепла совсем нет, батареи холодные», — утверждает она.

По ее словам, отопление отсутствует в 18 многоквартирных домах на улице Октябрьской. Это обособленный микрорайон панельной застройки. В каждом типовом двухэтажном доме 18 квартир. Таким образом, без отопления остаются как минимум 324 семьи.

«Вроде бы по улице Суворова и Гагарина отопления тоже нет», — уточнила собеседница агентства.

Фания Вахитова говорит, что обращения в местное ЖКХ и управляющую компанию «Каскад» результата не дали. Жители домов отапливают квартиры электрическими обогревателями.

В администрации Каслинского района корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили, что 27 декабря в поселке Береговом возникла проблема с теплоснабжением. Однако утверждают, что тепло отключено не полностью — просто низкая температура в домах. Причина — прорыв на теплотрассе, после устранения которого в трубе образовалась воздушная пробка.

«Для полного устранения пробки необходимо отключение теплоснабжения по участкам. Но пока морозы не сбавят свою силу, отключать теплоснабжение, даже на короткий промежуток времени, невозможно: в помещениях станет еще холоднее, а теплотрасса может замерзнуть», — пояснили в муниципалитете.

Там добавили, что в настоящее время в жилых домах работают бригады МУП «БЖЭК» и устраняют локальные засоры. Местная котельная работает в штатном режиме. Кроме того, в поселке построена новая блочная котельная, но запустить ее мешает авария на теплотрассе.

ИА «Первое областное» будет следить за ситуацией.