В поселке Челябинской области построили станцию сотовой связи имени Валерия Карпова

Сотую в 2023 году вышку возвели в деревне Абдырово Аргаяшского района

15 ноября в деревне Абдырово Аргаяшского района настоящий праздник. Сегодня здесь запустили вышку сотовой связи. Станции присвоили имя прославленного хоккеиста, заслуженного мастера спорта, нападающего ХК «Трактор» Валерия Карпова. В министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области отметили, что поселок стал сотым, где в этом году появится интернет и устойчивая сотовая связь.

100-я базовая станция сотовой связи появилась в деревне Абдырово по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В честь торжественного открытия в деревню прибыли представители правительства и Законодательного собрания Челябинской области, руководства района, провайдера, а также семьи легендарного хоккеиста.

«Жители Аргаяшского района очень активно голосуют за выбор населенных пунктов, где появится сотовая связь и мобильный интернет 4G. В 2024 году в планах — строительство сетей связи еще в 33 поселениях и деревнях Южного Урала», — отметил заместитель губернатора Александр Козлов.

Всего в Челябинской области в этом году за строительство новых вышек проголосовали более 38 тыс. человек. Самыми активными стали жители Каслинского, Ашинского, Аргаяшского, Карталинского районов, Миасского округа. К концу 2023 года будут построены все 103 запланированные станции связи в поселках с численностью от 100 до 500 человек.

По словам директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Макагонова, специалисты компании-провайдера в рекордные сроки проложили по региону около 450 километров оптического кабеля. Напомним, в селе Париж Челябинской области компания обеспечила полную подсветку Эйфелевой башни, под которую стилизована вышка сотовой связи.