В поселке Челябинской области по госпрограмме построили сквер со скейт‑площадкой

На открытии жителям сообщили еще одну хорошую новость: готовится проект ФОКа в Первомайском

В поселке Первомайском Коркинского городского округа состоялось торжественное открытие обновленного сквера «Молодежный», сообщает сайт правительства Челябинской области. Долгожданное событие собрало жителей поселка и гостей, среди которых были министр жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Людмила Алпатова и глава Коркинского округа Александр Орел.

«Это яркий пример взаимодействия власти и населения, позволяющего улучшать качество жизни наших граждан. Подобные инициативы способствуют созданию комфортных условий проживания и делают наши города привлекательнее и уютнее», — отметила Людмила Алпатова.

В благоустройство сквера было вложено около 35 миллионов рублей из различных источников — федерального, областного и местного бюджетов, а также средств частных компаний. Работы включали асфальтирование дорожек, установку новых скамеек и малых архитектурных форм, восстановление стелы, посвященной 50-летию ВЛКСМ, а также создание современных площадок для занятий баскетболом и скейтбордингом. Сквер «Молодежный» будет популярным местом для отдыха и встреч молодежи и семей.

На открытии сквера прошли различные мероприятия: выступления творческих коллективов, турниры по баскетболу 3×3 и соревнования по скейтбордингу, а также игры и конкурсы. Яркие шоу с участием талисмана баскетбольного клуба «Челбаскет» Леброши добавили празднику особое настроение.

Кроме того, на мероприятии подписали соглашение о проектировании нового физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке, передает издание «Горняцкая правда». Это стало еще одной замечательной новостью для жителей.

Сквер «Молодежный» в Первомайском благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».