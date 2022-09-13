В поселке Челябинской области бобры перекрыли течение реки

Плотину обнаружил местный житель

В поселке Сказ Нязепетровского района Челябинской области этим летом пересохла речка Морозкина, которая бежала там уже многие годы. Вячеслав Гончаров, дача которого как раз выходила на речку, решил разобраться в причине. Оказалось, что выше по течению завелись бобры. Первому областному информагентству Вячеслав рассказал, как животные влияют на местные природные процессы.

Вячеслав — известный популяризатор села. Он знает здесь чуть ли не каждую тропинку, поэтому, увидев пересохшую речку, со знанием дела отправился вверх по ее течению. Возле пещеры Шемахинская-1 обнаружилась причина — бобры построили плотину. Однако самих животных возле их творения не оказалось.

«Бобров встретить-то тяжело. Они же боязливые, близко подойдешь — уплывут. Как они работают можно увидеть только если на гору залезть», — поделился Вячеслав.

Оказалось, что неподалеку живет несколько семей бобров и они перекрыли многие местные реки.

Однако опасности для природы, по словам Гончарова, от плотин нет: здесь горные речки, которые впадают в реку Уфу, а не в какое-нибудь озеро, которое могло бы пересохнуть.

Что касается пересохшей, как можно было подумать, речки Морозкина, то бобры просто сделали обновление — она побежала в другом месте.