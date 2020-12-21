В поселке Бреды пять дней не было воды

За пятидневное отсутствие водоснабжения возбуждено дело

Прокуратура Брединского района поставила вопрос об ответственности директора обслуживающей организации за отсутствие водоснабжения в жилых домах.

МХО — ООО «Коммунальщик» обеспечивает холодное водоснабжение на территории Брединского сельского поселения на основании концессионного соглашения в отношении системы водоснабжения и водоотведения, комплекса очистных сооружений. Проверка прокуратуры исполнения законодательства в части нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами показала, что в течение пяти дней на трех улицах полностью отсутствовало водоснабжение. Причиной стали порыва системы и ремонтные работы.

Прокурор района в отношении директора МХО — ООО «Коммунальщик» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ ("Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами"), а также вынес представление об устранении нарушений закона.