В поселке Ашинского района жители почти тысячи домов смогут подключиться к газу

Алексей Текслер побывал в Аминовке и пообщался с подрядчиком и местными жителями

В понедельник, 27 сентября, глава региона побывал в поселке Аминовка, где в этом году к газу подключают сотни домов частного сектора. Уже прошла пусконаладка на сетях газоснабжения. За неделю первые пять домов уже подключили к газу, оставшиеся получат голубое топливо до конца 2021 года, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Жители поселка проявили активность, создав инициативную группу и заключив договор на проектирование с ООО «Златоустгазстрой». На организационных встречах жители определили размер оплаты для каждого собственника. Проект получил положительное заключение Госэкспертизы.

Газораспределительные сети прошли по улицам: Заречная, Матросова, Пионерская, Горная, Самарская, Октябрьская, Симская, Мичурина, Васенко, Садовая, Тимирязева в Аше. Протяженность — 22,6 км. Всего проект предполагает газификацию 951 дома.

«Надо максимально быстро провести работы, чтобы завести газ в дома жителей до холодов», — говорит губернатор.

Подрядчик заверил, что компания постарается в кратчайшие сроки подвести газ к домам. Напомним, что на портале «Госуслуги» открыт прием заявок на бесплатное подключение земельных участков к газовым сетям. Подробнее — в инструкции ИА «Первое областное».

Важно понимать, что бесплатное подключение доступно только для домов, находящихся в газифицированных населенных пунктах. Проверить возможность подключения вашего домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора газификации.





Авторы: Евгения Шершнёва, Виталий Гущинский