В поселке Агаповского района жители пожаловались на черный снег

Новобурановку накрыло слоем пыли

Жители поселка Новобурановка обратились к нам редакцию с жалобой о том, как периодически улицы населенного пункта покрываются слоем пыли. Источником загрязнения новобурановцы считают местный Гумбейский щебеночный завод.

Предприятие работает в Агаповском районе уже 65 лет и для Новобурановского является градообразующим. Сейчас на заводе трудятся около трехсот человек, очень много среди них местных жителей. О проблеме, которая волнует население, в головном офисе Гумбейского щебеночного завода, являющегося филиалом ООО «Энерго-Альянс», знают.

«Я сам живу в поселке более двадцати лет. Если ветер дует с южной стороны, пыль поднимается в сторону поселка. Но за годы работы мы уже научились контролировать выбросы открытого производства. Мы просто прекращаем работу, когда ветер дует на поселок. Предприятие взаимодействует с федеральным государственным бюджетным учреждением „Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, как только нам приходит уведомление о направлении ветра, на предприятии прекращаются взрывные работы, половина техники останавливается», — пояснил начальник производственно-технического отдела ООО «Гумбейский щебеночный завод» Сергей Касяненко.

Он также пояснил, что несколько лет назад на южной стороне карьера пытались высадить саженцы деревьев, чтобы те стали живым щитом от производственной пыли. Но в условиях каменистой местности они не прижились. Кроме того, три года назад предприятие установило аспирационные установки для улавливания пыли, вложив в проект 15 миллионов рублей. Сейчас на заводе действует специальная пылевентиляционная служба.

«В этом году к нам поступило обращение по данному вопросу. Исследование объекта мы включили в план проверок на май. Лучше всего брать замеры атмосферного воздуха в сухое время года», — комментирует старший государственный инспектор Челябинской области в области охраны окружающей среды Наталья Сухова.

В природоохранной прокуратуре Магнитогорска завод проверяли в августе прошлого года. В адрес руководства предприятия вынесено постановление об устранении нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха в период не НМУ.

«В администрацию Агаповского района письменные обращения от граждан не поступали. Со слов главы Буранного сельского поселения Геннадия Шкутина, письменных обращений относительно загрязнения окружающей среды от жителей поселения в адрес администрации также не поступало. На сегодняшний день на предприятии установлены 8 операционных систем, на которых 2 раза в год производятся замеры воздействия на окружающую среду. В теплое время года происходит регулярное орошение территории предприятия, подъездных и внутрипоселковых дорог. В настоящее время подготовлен проект на установку еще одной операционной системы с использованием рукавных фильтров. Кроме того, разработан проект по строительству легковозводимого комплекса с целью локализации мест пыления», — прокомментировали в администрации Агаповского района.

Между тем на заводе говорят, что каждый год оказывают помощь поселку в отсыпке дорог. Насыпные дороги тоже являются источником пыли, так как по ним к предприятию проезжают порядка сотни большегрузных машин в день. Будет ли завод отсыпать новобурановские дороги в этом году после весеннего разлива, руководство еще сомневается: вдруг после дорожной пыли снова посыплется шквал жалоб.