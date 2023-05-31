В поселках Миасского округа из‑за плохих дорог срывается автобусное сообщение

Трудности с транспортом только часть проблем селян

В четырех поселках Миасского городского округа перевозчик целую неделю отказывался возить пассажиров из-за плохих дорог. Жители Архангельского, Октябрьского, Красного и Верхнего Иремеля в отчаянии обратились к журналистам медиахолдинга «Первый областной». Селяне рассказали о тяготах повседневной жизни без продуктовых магазинов, аптек, связи, дорог, но с перебоями со светом. Подробности — в нашем материале.

Маленькие деревни Миасского округа оказались буквально отрезаны от жизни после того, как перевозчик отказался туда ездить. В поселке Верхний Иремель живут 12 семей, здесь нет продуктовых магазинов, и жители очень зависят от дороги на большую землю — город Миасс. Столица округа находится в сорока километрах, часть расстояния приходится преодолевать по разбитой щебеночной дороге.

«График движения автобусов до Ленинского, крупного поселка, где есть ФАП и магазины, для нас неудобный. Мы не можем вернуться оттуда домой до самого вечера. Поэтому мы ездим в Миасс. Но теперь и этого нет. Водители наотрез отказываются, автобусы ломаются. Я живу с инвалидом, его не оставить надолго. Из-за частых аварий на электросетях, без света не работает кислородный концентратор и небулайзер. Звоним в скорую — медики едут по нашим дорогам 1,5 часа», — рассказала жительница поселка Ирина Михайлова.

Ее слова подтверждает и другая селянка, теперь уже из поселка Октябрьского. Наталья Кадочникова пояснила, что грейдирование дороги, которое организуют местные власти, не помогает, щебень разлетается через пару недель, и дорога вновь превращается в стиральную доску.

«На днях на этой дороге сломалась машина скорой помощи. Каждую весну у нас пожары, не можем дозвониться до служб из-за того, что нет связи», — пояснила женщина.

Начальник управления ЖКХ, энергетики и транспорта Миасского городского округа Роман Комаров подтвердил, что перевозчик уведомлял мэрию о прекращении транспортного сообщения с поселком Верхний Иремель. Но перерыв продлился недолго.

«Мы передали эту информацию в министерство дорожного хозяйства и транспорта. Благодарим за оперативное вмешательство: буквально на следующий день дорогу отгрейдировали и дополнительно отсыпали. Транспортное сообщение было возобновлено», — прокомментировал представитель муниципалитета.

Рассчитывать на скорое асфальтирование проблемной дороги малонаселенному Верхнему Иремелю, скорее всего, не приходится. Но, как нам пояснили в пресс-службе администрации Миасского городского округа, в рамках контракта на содержание этой дороги ее должны регулярно грейдировать. ИА «Первое областное» направило запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с просьбой сообщить, какие меры будут приняты, чтобы перебоев с транспортом в Верхнем Иремеле не повторялось. На момент подготовки материала ответ готовился.

Однако дорога с твердым покрытием не единственное достижение цивилизации, которого лишены или почти лишены миасские поселки. Верхний Иремель лишь частично попадает в зону покрытия единственного доступного здесь оператора мобильной связи. Звонки здесь совершают ретроспособом — по таксофону, пусть и с технологией GSM. Возможность пользоваться сотовыми телефонами могла бы дать программа устранения цифрового неравенства, однако, отмечают в мэрии Миасса, в нее могут войти населенные пункты с населением от 100 человек, а в Верхнем Иремеле, по данным последней переписи, постоянно живут только 27.

Комментируя перебои со светом, власти округа отметили, что содержанием электросетей в поселке занимается филиал «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«О плановых отключениях всегда оповещают, но ввиду отсутствия полномасштабного интернета в поселке жители об этом не узнают оперативно», — пояснили в мэрии.

Наталья Кадочникова из Октябрьского также сетует, что в ее поселке, где она родилась, выросла и живет всю свою жизнь, нет даже водопровода. В ее дворе оборудована скважина, всю зиму эта скважина снабжает местных жителей водой.

Комментируя жалобу, в мэрии посоветовали жителям запросить техническую возможность присоединения поселка к сетям «Миассводоканала». Если такая возможность есть, то селянам придется найти средства на проектирование водопровода. Сами трубы проложат за счет бюджета. Если возможности присоединения нет, то единственная альтернатива — бурить скважину.

Авторы: Тогжан Мусабаева, Руслан Сафин