В понедельник в Челябинской области вновь похолодает до –25 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют.

Сегодня, 14 декабря, в Челябинской области будет морозно и ветрено. Подробнее о погоде в понедельник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области синоптики прогнозируют до −15, −20 градусов, в горах и низинах похолодает до −25 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −7, −12 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске утром похолодает до −14, −16 градусов, днём столбики термометров поднимутся до −7, −9 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция «Первого областного» желает читателям позитивного начала недели!