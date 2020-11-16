В понедельник в Челябинской области похолодает до -25 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют.

Сегодня, 16 ноября, в Челябинской области похолодает до −25 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде в понедельник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается похолодание до −18 градусов, на крайнем западе — до −25 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −7, −12 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается до −18 градусов. Днём синоптики прогнозируют небольшое потепление — до −8, −10 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

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