В понедельник в Челябинской области ожидается до -21 градуса

Осадков синоптики не прогнозируют.

Сегодня, 7 декабря, в Челябинской области будет довольно прохладная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде в понедельник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается −16, −21 градус. Днём потеплеет до −7, −12 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается до −17, −19 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −8, −10 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям успешного начала недели!