В понедельник в Челябинской области осадков не прогнозируют

Синоптики сообщили подробный прогноз погоды на 2 ноября.

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Сегодня, 2 ноября, синоптики прогнозируют в Челябинской области переменную облачность и ветер. Днём столбики термометров покажут плюсовую температуру. Подробнее о погоде в понедельник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области похолодает до 0, −5 градусов. Местами туманы, на дорогах гололедица. Днём потеплеет до +2, +7 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют до −3 градусов. Днём воздух прогреется до +2, +4 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

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