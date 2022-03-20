В понедельник в Челябинске похолодает до ноля градусов

Но позже в город вернутся плюсовые температуры

Понедельник, 21 марта, будет немного прохладнее выходных. Дневная температура по всей Челябинской области будет балансировать на отметке «ноль градусов». Такой прогноз дает Челябинский гидрометцентр.

В ночь на понедельник по области −4...-9 градусов, при прояснении температура может упасть до з-14 градусов.

В Челябинске: −6...-8.

Днем по области −4...+1 градус. Синоптики обещают небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

В отдельных районах возможны метели. В горах — сильная гололедица.

В Челябинске будет от −1 градуса до +1. Облачно с прояснением, небольшой снег.

По всему региону возможны сильные порывы ветра.Позже в область и город вернутся плюсовые температуры. Например, к среде в Челябинске потеплет до +5.