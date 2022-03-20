В ночь на понедельник по области −4...-9 градусов, при прояснении температура может упасть до з-14 градусов.
В Челябинске: −6...-8.
Днем по области −4...+1 градус. Синоптики обещают небольшие осадки, преимущественно в виде снега.
В отдельных районах возможны метели. В горах — сильная гололедица.
В Челябинске будет от −1 градуса до +1. Облачно с прояснением, небольшой снег.
По всему региону возможны сильные порывы ветра.
Позже в область и город вернутся плюсовые температуры. Например, к среде в Челябинске потеплет до +5.