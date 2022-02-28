В полпредстве заявили, что строительство дороги от Челябинска до Тюмени завершат к 2024 году

Трассу Москва — Казань продлят до трех крупных городов УРФО

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев подвел итоги дорожного сезона — 2021 с руководителем федерального дорожного агентства Романом Новиковым. На встрече обсудили планы на ближайшее время и перспективы исполнения поручений президента РФ. Речь шла о строительстве трассы Москва — Казань, ее продлении до Екатеринбурга и далее до Тюмени и Челябинска. На сегодняшний день закончены предпроектные проработки и вариант трассировки свердловского участка. Строительство должно быть завершено к 2024 году, уточнили в пресс-службе аппарата полномочного представителя.

Встреча прошла с региональными представителями федеральных казенных учреждений «Упрдор „Южный Урал“» Владимиром Муравьевым и «Уралуправтодор» Андреем Жуковым. Участник совещания подвели итоги прошлого года в части ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Уральского федерального округа, обсудили планы на этот год.

«В 2021 году реконструирован 61 км автомобильной дороги М-5 „Урал“ в Челябинской области от границы с Башкирией до Кропачево, введен в эксплуатацию после капитального ремонта 19-километровый участок на трассе Челябинск — Екатеринбург, проведен капитальный ремонт 85 км трассы Р-404. Расширено до четырех полос 30 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень, отремонтировано семь мостов, установлены надземные пешеходные переходы, обновлено четыре путепровода», — констатирует пресс-служба аппарата полномочного представителя.

В 2022 году в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» продолжится реконструкция и капитальный ремонт участка 1780–1790 км. Особое внимание Владимир Якушев уделил исполнению поручения президента России по строительству трассы Москва — Казань, ее продлению до Екатеринбурга и далее до Тюмени и Челябинска. На сегодняшний день закончены предпроектные проработки и вариант трассировки свердловского участка. Строительство должно быть завершено к 2024 году.