В полиции Южного Урала предупредили о схеме взломов мошенниками IPhone

Владельцам телефонов предлагают установить приложение

В полиции Южного Урала предупредили о схеме взломов мошенниками IPhone под предлогом установки удаленных из App Store приложений.

Владельцу смартфона предлагают установить удаленное из App Store или модифицированное (взломанное для Premium) приложение. Для этого предлагается войти под Apple ID злоумышленника вместо своего.

Как только владелец входит в Аккаунт Apple, на смартфоне активируют функцию «Найти IPhone» и переводят телефон в режим «Потерян», блокируя смартфон. А за разблокировку требуют денежную выплату. Сброс настроек и перезагрузка телефона не помогают.