В поликлиники Челябинской области поступила вакцина от гриппа

Кто может сделать прививку бесплатно

В поликлиники Челябинской области поступила вакцина от гриппа для детей и взрослых. Всего в медучреждения поступило 179 130 доз. Южноуральцы могут поставить в том числе трехвалентную и четырехвалентную вакцины. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, с целью предупреждения массового распространения гриппа и профилактики гриппа + ковида в регионе планируют привить 60% населения, а это около 2,2 миллиона человек.

«В условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции вакцинация против гриппа имеет очень важное значение. Одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. В связи с регистрацией в зимний период подъема заболеваемости, большинства респираторных инфекций, включая пневмонию, лицам групп риска рекомендуется одновременная иммунизация против гриппа, новой коронавирусной и пневмококковой инфекций»,— сообщили в ведомстве.

Уже сейчас бесплатно сделать прививку могут работники медицинских, образовательных и коммунальных организаций, транспорта, а также дети с 6 месяцев, беременные женщины, студенты, пожилые люди и лица, подлежащие призыву на военную службу.

Напомним, состав поступивших вакцин немного изменен по сравнению с 2022 годом. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения в нее включены штаммы вируса А (H1N1) А/Виктория/2570/2019 или А/Висконтин/588/2019 («свиной»), вируса А (H3N2) А/Дарвин/6/2021, вируса В/Австрия/1359417/2021 и дополнительно для четырехкомпонентных вакцин — В/Пхукет/3073/2013.