В поликлиниках Челябинской области приостановили плановую диспансеризацию

Обследовать свое здоровье могут только переболевшие коронавирусом

В Челябинской области приостановлена диспансеризация взрослого населения. Информацию об этом ИА «Первое областное» в понедельник, 7 февраля, подтвердила главный врач Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева.

«Диспансеризация взрослого населения приостановлена по решению оперштаба Челябинской области. Это связано с ростом заболеваемости и должно оградить явку здоровых людей в поликлиники. Но углубленная диспансеризация для людей, переболевших ковидом, продолжается. И мы даже настаиваем на том, чтобы переболевшие приходили и проверяли свое здоровье», — пояснила Ольга Агеева.

Диспансеризация взрослого населения приостановлена до особого распоряжения оперштаба.

Напомним, к этой ограничительной мере в пандемию коронавируса в Челябинской области прибегают не в первый раз.

После коронавируса многие чувствуют себя разбитыми и больными. Люди жалуются на одышку, усталость, на «туман» в голове. Иногда неприятные ощущения сохраняются месяцами и указывают на развитие серьезных болезней. Чтобы выявить их, с лета этого года в России начали проводить углубленную диспансеризацию.



Также в Челябинской области запущена программа реабилитации для переболевших ковидом детей.

