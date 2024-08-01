В подтопленных территориях Челябинской области начали работать комиссии по оценке ущерба

Оперативная сводка на 1 августа 2024 года

В Челябинской области продолжается работа по ликвидации последствий подтопления в результате дождевых паводков. Начали работать комиссии по оценке ущерба.

По оперативным данным на утро 1 августа, в Копейске сохраняется режим повышенной готовности: подтоплено 36 территорий, из них повторно — четыре. Продолжается работа по откачке грунтовых вод из прудов-испарителей. В ПВР людей нет, эвакуированных тоже.

В Еткульском районе в селе Еманжелинка с сегодняшнего дня начала работать комиссия по оценке ущерба в результате ЧС. Специалисты муниципальной комиссии проедут по всем адресам, по которым приняты заявления.

В Коркинском городском округе без электроснабжения остаются семь многоквартирных домов. Поступило 239 обращений в ЕДДС по подтоплениям, из них в 111 случаях — вода в доме. В ПВР находится 21 человек, из них семь детей. Принято 350 заявлений на выплаты.

В Карабаше ситуация стабильная. В Киолиме работы по уборке домовладений продолжаются, сегодня утром туда отправилась дополнительная группа волонтеров. Вчера вечером поступило 60 продуктовых наборов от благотворительного фонда Святой Екатерины (РМК) для пострадавших. Также компания накануне привезла десять тонн одежды. Имущественная комиссия продолжает работу с каждым жителем поселка и семьями по выплатам. В ПВР без изменений.

В Еманжелинском районе в ПВР находится семь человек, принято 2200 заявлений на выплаты от пострадавших, новых подтоплений нет.

В Миассе, где сегодня работает губернатор, режим ЧС действует на двух территориях: в южной части округа и в поселке Динамо. Уровень воды в Иремельском водохранилище постепенно снижается, городской и Поликарповский пруды остаются без изменений. В Тургояке по улице Спартака остается перекрытым пешеходный мост, подтоплены улицы Крымская, Дубровная, Нижнезаречная, Спортивная, Спартака.

Жители домов, входящие в зону действия ЧС, продолжают подавать заявления на денежные выплаты в управление социальной защиты населения.