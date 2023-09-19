В подтопленном зловонной водой Бакале прокуроры встретятся с жителями

Также надзорное ведомство проведет совещание по ситуации

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил организовать проверку по коммунальной проблеме в Бакале. Как сообщили в прокуратуре региона, теперь в город направили сотрудников областного аппарата надзорного ведомства. Они проведут встречи с бакальцами и проведут специальное совещание с ответственными органами власти. Речь идет о сообщениях горожан о том, что центр Бакала топит водой неизвестного происхождения, которая имеет запах канализации.

«В частности, указывалось на подтопление города канализационными стоками, отсутствие ливневой канализации, просчеты в содержании многоквартирных домов. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в областной прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», жители Бакала заметили несколько ручьев на улице, от которых пахнет стоками. Глава города в разговоре с нашим корреспондентом отрицал то, что наружу прорвалась вода из канализации. Причиной подтопления улиц он назвал новый путепровод, из-за строительства которого якобы на поверхность вышел родник, а также порыв водопроводной трубы у одной из школ.

Кстати, проблемы с текущей канализацией в Бакале были в конце прошлого года, из-за чего властям даже пришлось вводить в территории режим повышенной готовности. Тогда канализационная система города засорилась в нескольких местах. Аналогичная ситуация недавно сложилась в Коркино, где в полсотне домов затопило подвалы. Это привело к возбуждению уголовного дела по статье «Халатность».