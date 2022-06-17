В Пластовском районе стартовал Бажовский фестиваль народного искусства

Официальное открытие только завтра, но здесь уже идут концерты и работает ярмарка

28 Бажовский фестиваль можно считать открытым, хотя официальные речи и поздравления от правительства Челябинской области прозвучат только завтра, 18 июня. Уже сейчас работают ремесленная слобода и ярмарка, идут концерты фольклорных коллективов на трех площадках, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Напомним, в 2020-21 годах Бажовка не проводилась из-за ковидных ограничений. Поэтому сегодня в село Демарино Пластовского района (здесь фестиваль проходил чаще, чем в других местах) потянулись неравнодушные к культуре и истории люди со всей России.

На трех концертных площадках сменяют друг друга фольклорные коллективы. География — от районов Челябинской области до Ханты-Мансийского Югорска и среднерусского Саратова. Здесь не только поют: например, девушка из Башкортостана выступила с танцем под казачью песню «Ойся ты ойся». Только танцевала она с маленьким белым цвергшнауцером.

На торговых аллеях уже выставлены товары, от домотканых рушников с портретами старых рок-звезд до каслинского литься и даже мебели в старинном стиле. И первые сотни гостей фестиваля уже осаждают прилавки.

На берегу местной речки идет в рамках Бажовки свой, банный фестиваль: здесь рассказывают о хитростях составления веников и притираний для парения, о разнице между баней и сауной (тут все сложно — прим. авт.). Желающие могут проверить полученные знания в специально оборудованном кунге и походных банях-шатрах.

Вечером участникам фестиваля обещают кинотеатр под открытым небом: покажут знаменитую картину «Любовь и голуби».

А на второй день фестиваля ожидаются даже звездные гости- ансамбль «Ариэль».