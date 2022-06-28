В Пластовском районе назначили нового начальника отдела полиции

Нового руководителя полицейским представил начальник регионального ГУ МВД России Михаил Скоков

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков назначил нового начальника отдела полиции Пластовского района. Им стал подполковник полиции Андрей Демин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Нового начальника отдела полиции Михаил Скоков представил сотрудникам на совещании, которое состоялось в актовом зале. Он рассказал, что Андрей Демин в 2001 году окончил учебу в Уральском юридическом институте МВД России и начал службу в органах внутренних дел с должности следователя в отделе внутренних дел города Пласта. В 2007 году Демин был назначен заместителем начальника следственного отделения ОВД Пластовского муниципального района. В 2016 году стал заместителем начальника ОМВД России по Пластовскому району. С 2017 года проходил службу в Свердловской области. В марте 2021 года возглавил Межмуниципальный отдел МВД России «Качканарский» Свердловской области.

Скоков отметил, что новому руководителю следует сконцентрировать внимание на обеспечении стабильной оперативной обстановки на территории Пласта и района и укрепить отдел полиции профессионалами.

«Андрей Демин поблагодарил начальника главка за оказанное ему доверие и заверил, что коллектив пластовской полиции направит свои силы, знания и опыт на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания для местных жителей. Приоритетом в своей деятельности он озвучил повышение доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел»,— сообщили в ведомстве.

После проведенного совещания Михаил Скоков посетил дежурную часть отдела полиции и ознакомился с условиями несения службы сотрудниками и организацией работы в подразделении.