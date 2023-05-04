В Пластовском районе начали ремонт 18 километров трассы на Магнитогорск

Участок планируют завершить на год раньше

В Пластовском районе девятикилометровый участок дороги Троицк — Степное избавили от старого асфальта и уложили там выравнивающий слой асфальтобетона. Работы ведут с опережением в рамках двухгодового контракта, рассказали в пресс-службе регионального Миндортранса.

В министерстве отметили, что при выделении дополнительного финансирования уже в этом году подрядчик «УралДорСтрой» готов закончить ремонт 18 километров дороги несмотря на то, что контракт рассчитан на два года.

«Благодаря возможности опережающего финансирования в Челябинской области в 2023 году дополнительно будет введено почти 65 километров дорог», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.





Напомним, в марте губернатор Алексей Текслер рассказал о планах на 2023 год в дорожной отрасли. Он выделил значимые объекты, а также отметил, что часть работ с 2024 года можно будет выполнить уже в этом году.