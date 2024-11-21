В Пластовском муниципальном округе выбирают главу

В конкурсе приняли участие три кандидата

В администрации Пластовского муниципального округа 20 ноября прошел конкурс по отбору кандидатов на пост главы. В нем принимали участие три кандидата, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

За должность главы Пластовского муниципального округа борются: первый замглавы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Аркадий Даниелян, замглавы по социальным вопросам Наталья Дьячкова и замглавы по управлению экономикой и муниципальному имуществу Светлана Федорцова.

В комиссию конкурса вошли заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт, начальник управления по внутренней политике правительства региона Евгений Горяев и депутаты Пластовского муниципального округа.

Все кандидаты набрали необходимое количество баллов в конкурсе. Кто станет главой Пластовского муниципального округа, 28 ноября решат депутаты.