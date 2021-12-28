Накануне Нового года в Пласте прошла торжественная церемония вручения ключей от новых благоустроенных квартир. Состоялось открытие 2 секции нового дома по ул. Сумина д.7, сообщает пресс-служба Пластовского района.
Первой очередью сдаются 50 квартир второй секции 85-ти квартирного дома. Из них 14 квартир для детей, оставшихся без попечения родителей, 18 квартир для переселенцев из ветхо-аварийного жилого фонда, расположенного на территории Пластовского муниципального района. В этой же секции будет предоставлено служебное жилье для медицинских работников.
Открытие началось с приветственного слова и перерезания ленты главой Пластовского муниципального района Андрем Николаевичем Пестряковым и главным инженером ООО «Стройтех» Ирмухаметовым Тимуром Ринатовичем.
8 декабря 165 семей из Копейска, которые раньше проживали в аварийных домах, и 16 копейчан, оставшихся без попечения родителей, также получили из рук губернатора Алексея Текслера ключи от квартир в новостройке. Дом по адресу улица Короленко, 12В построили специально в качестве социального жилья. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с жителями, которые отмечают новоселье.
В Челябинске также продолжается переселение из ветхого и аварийного жилья. В 2021 году 173 семьи переехали в новое жилье из 13 многоквартирных домов и двух непригодных для проживания жилых помещений.
Напомним, в Челябинской области до конца 2023 года досрочно завершат расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку региона на предоставление дополнительных средств для переселения южноуральцев из аварийного жилья. Деньги поступят по нацпроекту «Жилье и городская среда».
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