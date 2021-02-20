В Пласте планируется строительство школы многоборья

Жители сами выбирают место для будущего учреждения

Администрация Пластовского района объявила о планах строительства школы для занятий борьбой. Выбрать место для нового учреждения власти предлагают самим жителям.

«На территории Пластовского муниципального района планируется строительство школы-борьбы, здание одноэтажное, размером 30×42м, вместимостью до 100 человек. Возможные варианты расположения на фотографиях», — опубликовали пост представители администрации Пластовского района на своей официальной странице ВКонтакте.

Среди жителей идет активное обсуждение местоположения будущего спортивного зала.

«А мне не нравится место для строительства, не хотелось бы нагромождения зданий друг на друге, тем более в ущерб саду школы № 10». «Здесь лучше. Нужно только побольше размером, примерно 30*60 м. Нужно, чтобы и раздевалки, и сауна, и борцовский зал, и тренажёрный зал, да и ещё административные и технические помещения. И чтобы зрителям было где смотреть соревнования. А такой размер очень мало. И парковку предусмотреть», — комментируют пластовчане.

Одним из вариантов администрация района предложила размещение спортивного учреждения между школой и центром занятости.