В Пласте открыли мемориал воинам, павшим на СВО

Автором памятной композиции стал скульптор Сергей Осокин

В парке культуры и отдыха Пласта состоялось торжественное открытие мемориального комплекса героям, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

Новую памятную композицию изготовил скульптор Сергей Осокин. Автор работал над ней прямо на месте и художественно вписал и завуалировал старинный постамент в арт-бетон.

Мероприятие собрало пластовчан разных возрастов: участников СВО, находящихся в отпуске, руководителей города и района, представителей благотворительного Фонда «Шахтер», Совета ветеранов, волонтерского сообщества «Первый Пластовский», взрослых и детей.