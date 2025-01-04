В Пласте организовали новогоднее шоу для детей бойцов СВО

На сцене сказочные герои вместе смогли победить зло

В Пласте состоялось праздничное новогоднее представление, которое объединило детей участников специальной военной операции, деток с ограниченными возможностями здоровья из центра «Благодарю» и детей сотрудников учреждений округа. Об этом сообщает пресс-служба Пластовского округа.





Это событие стало настоящим символом надежды и добра. В мероприятии приняли участие глава Пластовского округа Аркадий Даниелян и военный комиссар Олег Рычков.

«На сцене сказочные герои победили зло, так будет в жизни, наши настоящие герои вернутся домой с победой! Правда и добро восторжествуют! Победа будет за нами! Всех с Новым годом и мирного неба над головой!», — поздравил собравшихся Аркадий Даниелян.





Праздничное представление стало не только развлечением, но и важным напоминанием о том, что доброта и сплоченность помогают преодолевать любые преграды.