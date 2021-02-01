Подрядчик за свой счет будет чистить одну из улиц Челябинска

Дорога ведет к оживленному микрорайону, но не входит ни в один план уборки

В Челябинске под контроль Комитета дорожного хозяйства попала улица Дмитрия Неаполитанова, которая ранее не была включена в план уборки. Мэр города Наталья Котова заявила, что она хоть и не находилась на балансе муниципалитета, но ведет к оживленному новому микрорайону в Советском районе.

«С сегодняшнего дня, 1 февраля, компания „Строй Сервис“ возьмет на обслуживание улицу Дмитрия Неаполитанова за счет собственных средств», — сообщили в мэрии Челябинска.

Также на прошлой неделе решился вопрос по обслуживанию улиц в поселке Шагол. До момента принятия в муниципальную собственность основные дороги военного городка будет убирать ООО «Строймеханизация».

Напомним, что Наталья Котова призвала своих подчиненных проверить в городе качество уборки снега с дорог и тротуаров.