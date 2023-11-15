В пиццерии Миасса девочка получила сотрясение головного мозга

Владелец заведения заплатит штраф за травму ребенка

Миасский суд вынес приговор хозяину пиццерии. Предприниматель должен выплатить компенсацию в 200 тысяч рублей семье девочки. В марте прошлого года четырехлетний ребенок пришел в заведение с родителями. Малышка отправилась в игровую комнату и упала со второго этажа на бетонный пол. Девочку увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Там она пролежала неделю.

Травму ребенок получил из-за нарушений безопасности: на защитной сетке не было хомутов. Предприниматель заплатит пострадавшим 200 тысяч рублей.