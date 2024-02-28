В Челябинске на 260 тысяч рублей оштрафовали перевозчика маршрута № 128 «Копейск — ул. Петра Столыпина». Пассажиры жаловались на то, что водители не останавливаются на остановках, и на отсутствие терминалов безналичной оплаты, сообщает МУП «Служба организации движения».

«По итогам проверок с начала года перевозчику выставлены штрафы на сумму 260 тысяч рублей, а также удержана оплата невыполненных рейсов — более 1,2 миллиона рублей», — отметили в ведомстве.
Отметим, что с 1 января 2024 года маршрут № 128 переведен на регулируемый тариф. Перевозчик ООО «Автотранспортное предприятие 1» обязан принимать безналичную оплату через терминалы. С водителями проведут дополнительный инструктаж.

Добавим, что 25 новых автобусов поступят в Челябинск уже в марте. Всего в этом году ожидается поставка 50 единиц общественного транспорта.