В первый месяц работы челябинского перевозчика лишили 1,2 млн руб. за сорванные рейсы

Пассажиры пожаловались на работу автобусов № 128

«По итогам проверок с начала года перевозчику выставлены штрафы на сумму 260 тысяч рублей, а также удержана оплата невыполненных рейсов — более 1,2 миллиона рублей»,

— отметили в ведомстве.